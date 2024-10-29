Чого чекає Байден, не даючи наразі дозвіл Україні бити вглиб російської території

Україна впродовж багатьох місяців очікує від Заходу дозвіл на удари вглиб Росії, але його досі немає. Водночас Владімір Путін погрожує, що у разі ухвалення такого рішення, Росія вважатиме це прямою участю країн-членів НАТО у війні в Україні. Однак ці погрози Захід може проігнорувати.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, яку він висловив 24 Каналу, невдовзі США ухвалить рішення щодо дозволу Україні у використанні далекобійної зброї для ударів по тилах Росії. До слова, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що США мають надати цей дозвіл якомога швидше. Ця ситуація, на його думку, схожа з ухвалюванням рішення щодо надання Україні літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

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Буде вікно можливостей

Джозеф Байден може дати Україні дозвіл на удари вглиб Росії одразу після 5 листопада, коли відбудуться президентські вибори у США.

Незалежно від того, хто переможе на цих виборах, в України буде вікно можливостей до 20 січня. Саме в цей період Байден, імовірно, захоче вписати своє ім'я в підручники за історії і створить принаймні підґрунтя для ухвалення рішення щодо дозволу Україні,

– припустив Ус.

Він нагадав, що колишній президент США Рональд Рейган свого часу зробив все, щоб розвалити СРСР. Однак формально він не розвалився за часів його президентства, а коли в Білому домі був Джордж Буш.

Так само і Байден може використати період між 5 листопадом та інавгурацією наступного президента, яка відбудеться 20 січня 2025 року, щоб запустити механізми для надання такого дозволу.

Також не можна виключати, що засідання "Рамштайн", яке було перенесено з 12 жовтня, відбудеться за присутності Байдена. Він напевно захоче фізично бути на цьому засіданні, і його приїзд на "Рамштайн" буде початком формування останнього параграфу його президентства – того, з чим він увійде в історію.

Зверніть увагу! Владімір Путін заявив, що надання США дозволу Україні на удари вглиб російської території означатиме, що Сполучені Штати і країни НАТО стають учасниками війни. Він вважає, що цей чинник суттєво змінить "саму сутність та природу" війни в Україні.

Тому Україна після 5 листопада, на думку Івана Уса, отримає дозвіл, а також певні технології для збільшення виробництва власних потужностей. І тоді жодних обмежень у Києва не буде, адже він використовуватиме власне озброєння.

Зараз важливо, щоб цих потужностей вистачило для виробництва достатньої кількості українських ракет та дронів, які б постійно вражали цілі на території Росії,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Додамо, що командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко вважає, що Україні якомога швидше потрібний дозвіл на удари вглиб території Росії, щоб знищувати склади ворога та авіацію ближнього базування. Саме вона завдає ударів по українських містах.