Є кілька індикаторів, чим республіканці допомагатимуть Україні у війні, – Клочок

Лідер Республіканської партії Дональд Трамп після інавгурації 20 січня 2025 року офіційно очолить США. Його політика у кількох важливих аспектах може суттєво вплинути на російсько-українську війну.

Нещодавно Джо Байден, на завершення своєї каденції, надав Україні дозвіл бити вглиб Росії. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що таке рішення може вплинути на завершення війни, якщо військова допомога США, уже за підтримки Трампа, буде достатньо великою.

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Взаємодія республіканців та демократів

За словами Валерія Клочка, є кілька індикаторів, які вказуватимуть на продуктивну взаємодію між республіканцями та демократами. Однак варто зауважити, що Республіканська партія, за результатами виборів, матиме більшість у Палаті представників США.

"Голосування у Конгресі щодо пропозиції Байдена списати Україні борг у сумі 4,7 мільярда доларів покаже, чи дійсно демократи та республіканці співпрацюють у питанні стримання російської агресії", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він зауважив, що надалі було б дуже добре для Сил оборони отримати дозвіл на застосування ракет "Томагавк".

Важливо! Росія різко відреагувала на рішення Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території РФ, назвавши це кроком до світової війни. У Раді Федерації заявили про готовність Москви негайно відповісти на цей "безпрецедентний крок".

Рішення щодо "Томагавків" може стати відповіддю на російську атаку 21 листопада 2024 року, коли противник атакував Україну міжконтинентальною балістичною ракетою.

"Томагавки" якраз допоможуть знищити кілька російських об'єктів. Я вже не виключаю таке рішення, бо, у відповідь на неоднозначну позицію Європи, американці можуть продемонструвати більшу стійкість та рішучість,

– наголосив Валерій Клочок.

Він додав, що позиція Трампа може значно допомогти, адже він говорить про мир з Росією через силу.