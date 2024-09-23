Дозвіл бити вглиб Росії: Жданов назвав дату, коли Байден може на це наважитися

Зараз чинний президент США Джо Байден не надає Україні дозволу бити вглиб Росії західною зброєю. Це стосується будь-яких ракет, навіть авіаційних.

Байден може прийняти таке рішення після виборів президента та до інавгурації нового лідера Штатів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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"Світла" дата для України

Олег Жданов зазначив, що зараз ЗСУ не можуть завдавати ударів ракетами по території Росії на глибину понад 80 кілометрів. А до 80 кілометрів Україна може застосовувати штатні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

Єдина дата, яка може бути для нас світлою – це 6 листопада. Тому що вранці 6 листопада ми будемо знати, хто наступний господар овального кабінету в Білому домі,

– сказав він.

Як припустив військовий експерт, якщо це буде Дональд Трамп, то треба буде готуватися до ультиматумів та позбавлення України воєнно-технічної допомоги.

"Джо Байден – президент, який стовідсотково покидає Білий дім. Тоді, можливо, він прийме якесь рішення до інавгурації нового президента і дозволить нам застосовувати американську зброю по території Росії", – припустив Жданов.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є далекобійна зброя, але не в тій кількості, яка потрібна. Зокрема, Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Однак ні США, ні Велика Британія не надають нашій державі дозволу на використання цієї зброї на території Росії по будь-яких цілях на будь-яку відстань. На його думку, союзники бояться ескалації.