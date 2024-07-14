Столтенберг дав чітку відповідь щодо можливості збиття Польщею ракет над Україною
У Польщі наразі розглядають ймовірність збиття російських ракет над територією України. Водночас позиція НАТО у цьому питанні дещо відрізняється.
Так, політика Північноатлантичного альянсу стосовно участі у війні України з Росією незмінна. Така позиція стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України. Про це в інтерв'ю телемарафону заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Польща не збиватиме російські ракети над Україною
НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є,
– наголосив Генсек Альянсу.
Однак, відповідаючи на питання стосовно потенційного збиття Польщею російських ракет над територією України, Єнс Столтенберг заявив, що цього не буде. За його словами, це буде "втручанням у війну", а Північноатлантичний альянс не бажає подібного розвитку подій.
"Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", – додав він.
Що відомо про пропозицію збиття ракет над Україною
- Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розглядає пропозицію України збивати російські ракети. Йшлося про ракети, які перебуватимуть у повітряному просторі Україні, але прямуватимуть у сторону Польщі.
- Водночас у Міноборони країни повідомляли, що Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять на захід країни, без рішення всіх членів НАТО. Зазначалося, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.
- Так, у Сполучених Штатах вказали, що проти такого підходу, бо прагнуть "запобігти ескалації". Речник Білого дому Джон Кірбі переконаний, що ескалація конфлікту не піде на користь ані Україні, ані Польщі. За його словами, уряд Польщі має встановити та оголосити про свої власні процедури самооборони.