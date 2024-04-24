Паспортні столи припинили видачу документів за кордоном: МЗС роз'яснило важливий нюанс

Державне підприємство "Документ", відповідальне за паспортні столи, призупинило видачу готових документів у закордонних підрозділах. На адресу українського Міністерства закордонних справ люди адресували чимало запитань.

У відомстві наголосили 24 квітня, відповідаючи на запитання громадян: ДП "Документ" не входить до їхньої вертикалі влади. Це окрема компанія, що підпорядковується Державній міграційній службі України.

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Що потрібно знати про ДП "Документ"

Як зазначають у МЗС, консульські послуги відомство надає громадянам України в таких закордонних дипломатичних установах:

посольства;

генеральні консульства;

консульства України.

Серед цього перелікує немає паспортних столів, організацією яких в Україні та за кордоном займається ДП "Документ".

ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Воно входить до системи управління ДМС України,

– пишуть у міністерві закордонних справ.

Також у відомстві згадали про постанову Кабміну від 23 квітня 2024 року, яка стосується того, що українські чоловіки призовного віку не зможуть більше отримувати паспорти поза межами України.

Відповідна постанова уряду якраз-таки стосується документів, які оформлює ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ". Водночас у цій компанії 23 квітня інформували, що призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах.

У компанії "Документ", з-поміж іншого, констатували: подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації,

– вказано в повідомленні.

Однак у ДП додають, що закордонні філії підприємства обов'язково повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів. Слід слідкувати за офіційними ресурсами компанії.

Наголосимо, що 23 квітня МЗС повідомило про тимчасове припинення прийому нових заяв на вчинення консульських дій для чоловіків від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном.

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Виняток – заяви про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну. Крім того, у постанові Кабміну вказано загалом 8 категорій громадян, які все ж зможуть отримати документи за кордоном. Зокрема, йдеться про опікунів батьків або дітей з інвалідністю.