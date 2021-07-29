Не фіксуємо зменшення пасажиропотоку, – у ДПСУ роз'яснили ситуацію на кордоні з Білоруссю

У ДПСУ повідомили, що фактичного закриття кордону, про яке раніше говорив Лукашенко, немає. Водночас у Білорусі продовжують діяти обмеження, що регламентують умови в'їзду-виїзду на період карантину.

Щоденно люди мають змогу перетинати пункти пропуску на спільній ділянці. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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На даний момент ми не фіксуємо зменшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю. Він залишається на рівні 3,5 – 4 тисяч осіб за добу в обох напрямках,

– сказав він.

Водночас наголосив, що обмеження на період карантину Білорусь ввела ще у 2021 році. З його слів, ці правила інколи міняються, доповнюються.

Особливості умов перетину кордону

Андрій Демченко зауважив, що особливостей умов перетину кордону багато, як і категорій громадян, кому не заборонено в'їзд в сусідню країну, тому громадянам варто завчасно та ретельно їх вивчати.

Зокрема, за наявною інформацією, серед тих, кому не обмежується в’їзд:

іноземці, які є близькими родичами, членами подружжя, що мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання або громадяни Білорусі.

Речник ДПСУ додав: "Варто враховувати, що для певних категорій також діє необхідність наявності негативного результату на COVID та самоізоляція".

Цей показник у рази менше за аналогічний минулорічний період (І півріччя 2020 року – 1,275 мільйона осіб).

На це вплинула пандемія та заходи, які вживає Україна та Білорусь щодо недопущення поширення COVID-19.

"Закриття" кордону: що про це відомо

На початку липня диктатор Лукашенко заявив, що Білорусь закриває кордон з Україною.

У білоруському МЗС зазначили, що для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян перешкод немає.

Українські прикордонники повідомили, що жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю немає.

За пів року 2021 на кордоні з Білоруссю оформили майже 330 тисяч осіб, це українці й іноземці.

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