Чоловік намагався ввезти до України цілу купу грошей: суму підраховують прикордонники

Співробітники Державної прикордонної служби України виявили водія, який мікроавтобусом хотів незаконно ввезти на території нашої держави космічну суму грошей. Відомо, що цей інцидент трапився на Львівщині.

Українські прикордонники продовжують ефективно працювати та ловити правопорушників, що намагаються незаконно перевозити через кордон пачки грошей. Про один з таких інцидентів стало відомо у середу, 1 лютого.

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Гроші були "надійно сховані"

Водій намагався ретельно приховати готівку, однак не помітити купу грошей прикордонники просто-таки не могли.

Під час огляду мікроавтобуса правоохоронці знайшли численні пачки гривень. Вони були сховані під підлогою та за обшивкою автівки. Зараз триває підрахунок коштів, з'ясовується їх походження,

– написали в ДПСУ.

Водночас там опублікували, світлини цього інциденту. На них справді видно пачки грошей та білий мікроавтобус.



Прикордонна служба виявила на Львівщині правопорушника / Світлина ДПСУ



Чоловік хотів незаконно ввезти в Україну пачки грошей / Кадр ДПСУ

До цієї теми нагадаємо, що не так давно на кордоні з Угорщиною правоохоронці затримали ухилянта від мобілізації, який вперто вдавав зі себе жінку. Власне, військовозобов'язаний хотів незаконно перетнути кордон, однак не вдалось йому цього зробити.

Окрім того, від недавнього часу "просто так" не можуть виїжджати за кордон чиновники усіх рівнів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 27 січня.