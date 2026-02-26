Українські прикордонники знищили "Шахед" з автомата: мережею шириться вражаюче відео

У четвер, 26 лютого, українські військові збили ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед" на Північно-Слобожанському напрямку. Безпілотник знищили зі стрілецької зброї.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники збили російський "Шахед": що відомо?

З відео ДПСУ видно, що ворожа повітряна ціль рухалась на малій висоті – це дало змогу бійцям оперативно відреагувати та відкрити вогонь зі стрілецької зброї.

Завдяки злагодженим діям прикордонників дрон вдалось ліквідувати на підльоті до цілі, не допустивши його подальшого просування.

Момент збиття ворожого дрона: дивіться відео ДПСУ

