Поплатилися за атаку позицій: у ДПСУ показали, як знищили зграю ворожих FPV дронів
Джерело:Держприкордонслужба
Українські захисники продовжують невпинно відбивати атаки російських загарбників по позиціях лінії фронту. Так, у ДПСУ показали, як наші прикордонники знищили зграю ворожих дронів.
У Держприкордонслужбі наголосили, що це були літальні апарати FPV, оснащені функцією "вид від першої особи". Зрештою від ворожої зброї лишилося лише згарище.
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Як прикордонники знищили ворожі дрони
У ДПСУ зазначили, що ця російська атака сталася на Запорізькому напрямку. Зокрема, там прикордонники гарно познущалися з ворожих БпЛА.
Російські дрони намагалися атакувати позиції прикордонників / Фото ДПСУ
Перший літальний апарат зупинила антидронова рушниця мисливця, який мав позивний "Француз". А наступну хвилю ворожих літальних апаратів знищив зі снайперської антидронової зброї прикордонник "Пугач".
Ворожі дрони знищили прикордонники / Фото ДПСУ
Зграя ворожих FPV поплатилася за атаку прикордонних позицій,
– зазначили у ДПСУ.
Наостанок українські прикордонники наголосили, що від правильних дій наших захисників ворожі коптери "ганебно вибухали в повітрі" або "безпорадно сідали". Таким чином ДПСУ показали справжній майстер-клас у знищенні російських безпілотних літальних апаратів.
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- Командири 3 окремої штурмової бригади "Макар" і "Натс" розповіли, що лише за один штурм їм вдалося ліквідувати близько 500 окупантів. Наші захисники зазначили, що інтенсивність боїв висока, однак вони мають мотивацію відбивати атаки ворога.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники намагалися повернути свої втрачені позиції на лівобережжі Херсонської області. Водночас ЗСУ змогли знищити 6 катерів російської армії у дельті річки Дніпро.
- Крім цього, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку. Там наші солдати успішно знищують російську важку техніку та особовий склад російської армії.
- Варто зазначити, що українські спецпризначенці з ГУР МО змогли повернути під контроль України "вишки Бойка". До того ж наші захисники прихопили з собою кілька трофейних одиниць ворожої техніки.