Поплатилися за атаку позицій: у ДПСУ показали, як знищили зграю ворожих FPV дронів

Українські захисники продовжують невпинно відбивати атаки російських загарбників по позиціях лінії фронту. Так, у ДПСУ показали, як наші прикордонники знищили зграю ворожих дронів.

У Держприкордонслужбі наголосили, що це були літальні апарати FPV, оснащені функцією "вид від першої особи". Зрештою від ворожої зброї лишилося лише згарище.

Цікаво Ніколи не стикався з такою інтенсивністю, – генерал Міллі прокоментував бойові дії в Україні

Як прикордонники знищили ворожі дрони

У ДПСУ зазначили, що ця російська атака сталася на Запорізькому напрямку. Зокрема, там прикордонники гарно познущалися з ворожих БпЛА.



Російські дрони намагалися атакувати позиції прикордонників / Фото ДПСУ

Перший літальний апарат зупинила антидронова рушниця мисливця, який мав позивний "Француз". А наступну хвилю ворожих літальних апаратів знищив зі снайперської антидронової зброї прикордонник "Пугач".



Ворожі дрони знищили прикордонники / Фото ДПСУ

Зграя ворожих FPV поплатилася за атаку прикордонних позицій,

– зазначили у ДПСУ.

Наостанок українські прикордонники наголосили, що від правильних дій наших захисників ворожі коптери "ганебно вибухали в повітрі" або "безпорадно сідали". Таким чином ДПСУ показали справжній майстер-клас у знищенні російських безпілотних літальних апаратів.

Росіяни мають шалені втрати на фронті