Більше схоже на якийсь сценарій, – Ступак про "події" у Брянській області
"Інцидент" в Брянській області насправді здається досить загадковим. Поки що незрозуміло, що саме взагалі відбулося.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, досить кумедно виглядає, як російські пропаганди подають цю інформацію. Нібито від 40 – до 50 диверсантів зайшли в найближче село, трошки там побули та пішли назад.
До теми "То вагнерівці додому вертаються": мережа висміяла маячню росіян про "ДРГ" під Брянськом
Це міг бути певний сценарій
Ступаку здається, що це може бути схожим на певний "сценарій" з часів Другої чеченської війни. Тільки Росія приплела сюди "українську ДРГ". Це все вкладається в логічний ряд російської пропаганди з "біолабораторіями, бойовими комахами" тощо.
Також незрозуміло, у який спосіб так звана "ДРГ" могла проникнути в село, яке перебуває надзвичайно близько до кордону з Україною. Логічно, що там мали б перебувати російські військові. Але їх просто не було.
Ступак припустив, що могло статися в Брянські області: дивіться відео
Глянемо завтра по російському Радбезу, коли його покажуть. Вони паляться одразу, коли починають вкидати свої заготовки в ефір. Це одразу покаже весь сценарій (якщо він існує – 24 Канал),
– зауважив Ступак.
Що сталося в Брянські області
- Вранці 2 березня російські пропагандисти та губернатор Брянської області почали розповідати, що нібито "українська ДРГ" проникла в одне з російських сіл поблизу кордону. Там одразу придумували різні неправдиві історії про загибель людей та поранення дитини.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що історія з "українською ДРГ" в Росії – класична та свідома провокація. Хоч партизанський рух в Росії зростає.
- В українській розвідці теж прокоментували інцидент. Там наголосили, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.