Окупанти розстріляли брата та сестру на Сумщині: з'явилися подробиці трагедії

27 січня 2024, 15:08
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Джерело:

Офіс Генпрокурора

У прикордонних регіонах України росіяни влаштовують диверсії. Під час однієї із них окупанти вбили цивільних у Сумській області.

На Сумщині внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє цивільних. За цим фактом розпочали розслідування. 

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Росіяни розстріляли автомобіль

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Правоохоронці встановили, що вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. У машині перебували 54-річний чоловік та його 68-річна сестра. Вони обоє загинули. 

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Також мешканців прикордонних територій закликають бути обережними та евакуюватися у разі необхідності. 

Брата та сестру вбила ворожа ДРГ

  • У Сумській ОВА повідомили, що зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко та цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади. Вони проживали в селі Андріївка Сумського району, що у 5-кілометровій прикордонній зоні.
  • В ОВА не надали подробиць трагедії, однак висловили співчуття рідним і близьким загиблих.
  • Військова адміністрація закликала людей евакуюватися з 5-кілометрової прикордонної зони Сумської області.

Автор: Вікторія Кульженко