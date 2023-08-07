Порушив сьому заповідь: під час богослужіння чоловік "виніс" з церкви 200 тисяч гривень пожертв

На Львівщині місцевий житель підозрюється у крадіжці пожертв парафіян одного з місцевих храмів. Правоохоронцям вдалося встановити особу порушника.

У Дрогобичі в одному з місцевих храмів сталася крадіжка. Невідомий чоловік викрав із церкви 200 тисяч гривень пожертв і втік. Втім, грабіжнику не пощастило – він потрапив на камеру відеоспостереження, а тому за дві години вже давав показання правоохоронцям.

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Вчинив гріх під час богослужіння

6 серпня до поліції зателефонував священник і повідомив про крадіжку. Зникли гроші, пожертвовані церкві парафіянами. Поліція, яка прибула на місце події, за допомогою відео з камер спостереження змогла встановити обставини злочину.

Як виявилося, зловмисник в обід проник у храм через вікно, заволодів коштами і втік. Якраз у цей час йшло богослужіння, тому присутні не помітили підозрілого чоловіка.

Грабіжником виявився місцевий

Згодом правоохоронці затримали за підозрою у крадіжці 22-річного хлопця. Він виявився місцевим жителем.

Як з'ясувалося, це не перше порушення молодого чоловіка. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж. Тепер йому загрожує нове покарання – до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Невдозі суд обере дрогобичанину запобіжний захід.

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