У суботу, 8 листопада, близько 5:30 за місцевим часом над віллою російської торговельної делегації пролетів безпілотник. Він скинув на будівлю фарбу й невідому липку речовину, після чого відлетів, передає 24 Канал із посиланням на AP.

Що відомо про інцидент з росіянами у Швеції?

Речник стокгольмської регіональної поліції Ол Естерлінг каже, що у результаті інциденту ніхто не постраждав, евакуацію будинку не проводили.

Відомо, що працівники делегації побачили, як дрон скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, і після цього викликали поліцію. Слідчі взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу за фактами вандалізму й переслідування.

Поліцейські не бачили сам дрон, але допитали очевидців із персоналу. Хто стоїть за інцидентом – наразі невідомо.

За словами Естерлінга, на острові Лідінґьо розташовані іноземні посольства, їхні офіси та резиденції, серед яких і вілла торговельної делегації.

Зауважимо, що ця подія сталася за два дні після того, як невідомі дрони помітили в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер на півдні Швеції. Летовище тимчасово призупинило роботу. Рейси, що прямували до Гетеборга, тимчасово перенаправили до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена.

