У суботу, 8 листопада, близько 5:30 за місцевим часом над віллою російської торговельної делегації пролетів безпілотник. Він скинув на будівлю фарбу й невідому липку речовину, після чого відлетів, передає 24 Канал із посиланням на AP.
Що відомо про інцидент з росіянами у Швеції?
Речник стокгольмської регіональної поліції Ол Естерлінг каже, що у результаті інциденту ніхто не постраждав, евакуацію будинку не проводили.
Відомо, що працівники делегації побачили, як дрон скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, і після цього викликали поліцію. Слідчі взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу за фактами вандалізму й переслідування.
Поліцейські не бачили сам дрон, але допитали очевидців із персоналу. Хто стоїть за інцидентом – наразі невідомо.
За словами Естерлінга, на острові Лідінґьо розташовані іноземні посольства, їхні офіси та резиденції, серед яких і вілла торговельної делегації.
Зауважимо, що ця подія сталася за два дні після того, як невідомі дрони помітили в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер на півдні Швеції. Летовище тимчасово призупинило роботу. Рейси, що прямували до Гетеборга, тимчасово перенаправили до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена.
Поява невідомих дронів над країнами Європи: останні новини
- Починаючи з 10 вересня, коли російські дрони атакували Польщу, інциденти з безпілотниками стали повсякденністю для більшості країн Європи.
- Росія заперечує свою причетність до появи безпілотників над важливими об'єктами країн НАТО, такими як аеропорти, військові бази тощо.
- За даними української розвідки, ці дрони окупанти запускають із танкерів свого тіньового флоту, розташованих у Балтійському морі.
- Польща та Румунія розгортають американські протидронові системи Merops, які тестувалися в Україні, для протидії збільшеним порушенням повітряного простору дронами.