Невідомий БпЛА помітили біля Вільнюса: де розташоване місто, яка відстань до Білорусі і Росії

Вранці у Литві неподалік від Вільнюса був помічений безпілотник невстановленого типу. На територію країни він, ймовірно, залетів із сусідньої Білорусі.

За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, дрон бачили на висоті близько 200 метрів, передає 24 Канал.

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Яку відстань міг подолати невідомий дрон до Вільнюса?

Безпілотник у Литві зафіксували близько 5 ранку 28 липня біля кордону з Білоруссю. Наразі його ще шукають. Відповідні служби перевіряють версії щодо можливого падіння БпЛА і локацій, де це могло статися.

Зауважимо, що Вільнюс – це столиця Литви на південному сході країни. Місто розташоване досить близько до державних кордонів з Білоруссю та Росією. До кордону з Білоруссю – близько 30 кілометрів на південний схід від Вільнюса. До кордону з Росією (Калінінградська область) – приблизно 170 – 180 кілометрів на захід.

Де розташований Вільнюс: дивіться на карті

Нагадаємо, що не вперше російські безпілотники порушують повітряний простір Литви. Так, 10 липня там зафіксували падіння "Гербери", яка потрапила на територію країни з Білорусі.