Коробка із проханням про допомогу: невідомий дрон приземлився у Москві

У Росії все частіше почали з'являтися невідомі дрони. Зокрема, 10 серпня повідомили про один з них у столиці.

Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві у дворі будинку Сонячногірській вулиці приземлився дрон із коробкою з написом SOS. Чергову "пташку", яка прилетіла до Москви, вивчають, інформує 24 Канал.

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Підозріла коробка – GPS-передавач

Безпілотний літальний апарат виявили поряд із тепловим пунктом МОЕК на Сонячногірській. Зараз місце оточене, а дрон детально вивчають.

За попередньою інформацією, у Москві приземлився Dji mavic pro 2 з камерою.

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На місце події прибули сапери. Також там чергує швидка.

За однією з версій, підозрілою коробочкою на дроні може бути невстановлений RTK-модуль, який використовують для супутникового позиціонування з точністю до сантиметра. Тобто коробочка із написом SOS – це GPS-передавач. Зазвичай, їх використовують, щоб не загубити "пташку".

Також відомо, що до корпусу дрона прикріплений GPS-передавач. Їх використовують, щоб не загубити "пташку".

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