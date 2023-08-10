Коробка із проханням про допомогу: невідомий дрон приземлився у Москві
У Росії все частіше почали з'являтися невідомі дрони. Зокрема, 10 серпня повідомили про один з них у столиці.
Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві у дворі будинку Сонячногірській вулиці приземлився дрон із коробкою з написом SOS. Чергову "пташку", яка прилетіла до Москви, вивчають, інформує 24 Канал.
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Підозріла коробка – GPS-передавач
Безпілотний літальний апарат виявили поряд із тепловим пунктом МОЕК на Сонячногірській. Зараз місце оточене, а дрон детально вивчають.
За попередньою інформацією, у Москві приземлився Dji mavic pro 2 з камерою.
У Москві приземлився дрон: дивіться відео
На місце події прибули сапери. Також там чергує швидка.
За однією з версій, підозрілою коробочкою на дроні може бути невстановлений RTK-модуль, який використовують для супутникового позиціонування з точністю до сантиметра. Тобто коробочка із написом SOS – це GPS-передавач. Зазвичай, їх використовують, щоб не загубити "пташку".
Також відомо, що до корпусу дрона прикріплений GPS-передавач. Їх використовують, щоб не загубити "пташку".
Дрони у Москві: останні новини
- Вночі 10 серпня окупанти побідкались, що на Москву знову летіли невідомі дрони. Через це аеропорти Внуково та Домодєдово були паралізовані. За даними росЗМІ, вночі 10 серпня через так звану атаку дронів на Москву аеропорти Домодєдово і Внуково обмежили прийом та відправку рейсів. Загалом у двох аеропортах було затримано приліт майже 30 рейсів.
- Жителі столичного регіону ворожої держави чули потужний вибух, після чого в небі побачили величезний стовп диму. Власне, за попередньою інформацією, "щось трапилось" на Загорському оптико-механічному заводі. Вибух був справді потужним. Після нього утворився величезний стовп з диму, що нагадує гриб, та повилітали вікна в будинках, що розташовані біля Загорського оптико-механічного підприємства.
- Пропагандисти заявляють, що причиною цього став "людський фактор". Як пишуть російські телеграм-канали, попередня причина вибуху – детонація феєрверків на одному зі складів. Водночас вони заспокоюють, що дрони, які регулярно останні місяці атакують Росію, не мають до цього жодного стосунку.