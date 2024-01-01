"Після ракетоносіїв звернемо увагу на підчовни": Малюк про здатність дрона Sea Baby стріляти

Глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів про здатності українського дрона Sea Baby. За словами глави СБУ, він здатний не лише переносити на собі вибухівку.

Окрім цього, український дрон може також вести вогонь по ворожих об'єктах. Таким чином він становить більшу небезпеку суднам російських загарбників.

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Малюк розповів про можливості дрона Sea Baby

Глава СБУ зазначив, що наразі служба працює над новішими та досконалішими поколіннями морських дронів. За його словами, їх розробляють фахівці зі спецслужби, інженери, айтівці, військові моряки, а не приватні компанії.

Малюк також зауважив, що окупантів незабаром чекають дуже неприємні сюрпризи з Чорного моря.

Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни,

– сказав глава СБУ.

Він також зауважив, що росіяни вже вивели всі свої серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. Малюк наголосив, що російського флоту в Криму не повинно бути взагалі.

Зверніть увагу! Потужність боєголовки передового дрона Sea Baby зазнала суттєвого збільшення, злетівши зі 108 кілограмів до приголомшливих 850 кілограмів вибухівки.

Крім того, корпус цього вдосконаленого морського дрона тепер виготовлено з матеріалів, які запобігають радіолокації ворога.

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