Вертоліт президента Раїсі згорів, ознак життя після катастрофи немає, – ЗМІ

Гелікоптер президента Ірану потрапив у авіакатастрофу. На місце падіння відправили безпілотник для участі в пошукових роботах.

ЗМІ пишуть, що вдалося виявити уламки гелікоптера президента Раїсі. За їхньою інформацією, він згорів повністю.

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Туреччина відправляла дрон

На місце падіння гелікоптера відправили дрон із функцією нічного бачення. Він виявив джерело тепла. Ймовірно, саме там і були уламки гелікоптера. Інформацію передали владі Ірану.

Гелікоптер згорів під час жорсткої посадки.

Пасажири не вижили

ЗМІ також пишуть, що немає жодної інформації про те, що пасажири могли вижити.

Іранський Червоний Півмісяць також не виявив ознак того, що після катастрофи гелікоптера хтось вижив. Президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу під час "виконання свого обов'язку перед народом Ірану". Агентство Mehr заявляє, що він "прийняв мученицьку смерть".

Водночас офіційного підтвердження смерті президента Ірану немає. На місці падіння гелікоптера тривають пошуково-рятувальні роботи.

Виявили гелікоптер Раїсі: дивіться відео

Пасажирами вертольота були президент Ірану Ебрахім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

У разі підтвердження смерті Раїсі наступним кандидатом на пост президента стане перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер після отримання згоди верховного лідера країни Алі Хаменеї. Тоді новий президент має бути обраний за п'ятдесят днів.

Президент Ірану міг загинути