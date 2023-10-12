У президента Румунії відреагували на нове падіння дрона Росії

Міноборони Румунії підтвердило, що на їхній території виявили вирву від безпілотника. Президент країни заявив, що падіння ворожих дронів збільшує ризик ескалації.

У канцелярії президента Румунії зазначили, що 12 жовтня відбулось засідання Вищої ради оборони країни на чолі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Це трапилось після нічної атаки Росії по Одеській області.

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Що заявили в Румунії через падіння ворожих дронів

На засіданні Вищої ради оборони Румунії учасники обговорили чергове падіння російського дрона на території їхньої країни.

Посилення атак російських безпілотників на українські морські та річкові порти в Чорноморському регіоні ще більше наблизило війну до кордонів Румунії. Випадки падіння фрагментів безпілотників на територію нашої країни, а отже, і НАТО, збільшили ризик ескалації,

– заявили в канцелярії президента.

Там запевнили, що вони "постійно та детально" інформують своїх союзників та партнерів, зокрема і стратегічних, про розвиток подій та їхній потенційний вплив.

У Клауса Йоханніса запевнили, що вони отримали значну політичну та практичну підтримку з боку всіх членів Альянсу та партнерів. Вона включала й повітряне патрулювання та спостереження за повітряним простором над Чорним морем.

Ворожий дрон знову впав в Румунії