Все "збили", а світла нема: дрони атакували енергооб'єкти в декількох регіонах Росії

Росію продовжують атакувати безпілотники. На цей раз під ударом дронів опинилася енергетична інфраструктура країни-агресорки.

Енергооб'єкти пошкоджено в Орловській, Курській та Смоленській областях. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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В Росії є проблеми з електропостачанням

У ніч на 2 травня невідомі БпЛА атакували низку енергетичних обʼєктів в Росії.

Наслідки атаки дронів:

після атаки БпЛА в Орловській області пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до виникнення проблем з постачанням електроенергії;

у Смоленській області безпілотники були спрямовані на об'єкт енергетичної інфраструктури у Рославльському районі. Наразі на місці події працюють аварійні та правоохоронні служби, проте наслідки ще не відомі;

також відомо, що проблеми з енергопостачанням спостерігають і у Курській області. Там без світла залишився один населений пункт.

Місцеві люб'язно опублікували відео на якому можна побачити пожежу після атаки БпЛА у Рославльському районі. Вони також розповіли, що вночі було чути цілу серію вибухів.

Наслідки атаки БпЛА в Смоленській області: дивіться відео

Водночас у Міноборони Росії, як завжди, стверджують, що всі БпЛА було "успішно" збито. Зокрема, там заявили, що за ніч буцімто вдалося знищити та перехопити 12 БпЛА, з яких 5 – над територією Брянської області, 1 – над Курською, 1 – над Білгородською, 2 – над Ростовською та 3 – над територією Краснодарського краю.

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