Завалилась сходова клітка та не встигли вибігти: моторошні деталі про загибель людей у Ржищеві

Російські окупанти 22 березня скоїли черговий злочин. Місто Ржищів у Київській області ворог атакував дронами. Окупанти зруйнували два цивільні гуртожитки та професійний ліцей.

Росіяни у ніч на 22 березня скоїли чергову масовану терористичну атаку. Ворог випустив 21 дрон-камікадзе. Захисники українського неба збили більшість "Шахідів".

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Що відомо про загиблих у Ржищеві

Роман Таран – 17 років. Уродженець села Шандра (Київська область). Навчався у ліцеї та планував стати кухарем.

Коли тієї страшної ночі оголосили повітряну тривогу, ліцеїсти спустилися в укриття, розташоване у підвалі. Роман встиг розбудити дівчину, яка не почула повідомлення про загрозу. Разом вони спустилися в укриття цивільного захисту.

Згодом Роман чомусь вирішив піднятися нагору. Він саме стояв на сходах, коли пролунав вибух, і сходова клітка впала. Романа завалило. До 18 років він не дожив лише декілька місяців.

Романа згадують як дуже хорошого та працьовитого хлопця. Походив з багатодітної сім'ї.

Наталія Піпченко – чергова гуртожитку ліцею. У пам'яті знайомих залишилася як талановита та творча людина. Чудова донька, мама, бабуся. Дбала про тварин. Займалася рукоділлям: дуже любила вишивати картини та рушники. Роботи Наталії завжди були окрасою виставок та конкурсів.

Наталія Нетреба – чергова гуртожитку профліцею.

Тетяна Бердюгіна. На Київщину жінка разом з сином переїхала у 2014 році з тимчасово окупованого Луганська. Працювала на заводі "Новопак" укладальницею-пакувальницею. У пам'яті колег залишилася дуже чуйною та спокійною людиною. Колега Тетяни зауважила, що жінка бігла від російських загарбників у 2014 році, водночас вони наздогнали її у 2023 році.

Олександр Горгуль. Уродженець Єнакієвого на Донеччині. На Київщину переїхав, коли одружився. Тієї страшної ночі сім'я була разом. Олександр, його дружина Юлія та їхній син Святослав збиралися спуститися в укриття, однак не встигли. Квартира сім'ї – повністю зруйнована. Юлія та Святослав перебувають у лікарні.



Загиблі у Ржищеві / "Їх вбила Росія"

Також у Ржищеві загинув водій швидкої. Він приїхав на виклик, щоб рятувати людей, постраждалих внаслідок терористичної атаки російських окупантів.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.