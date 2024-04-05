Рій дронів накрив одразу три провідних аеродроми Росії: воєнне зведення від Світана

Чи не щодня з російських військових аеродромів злітають борти, аби завдати удару по Україні крилатими ракетами чи КАБами. Тепер в них буде менше можливостей, адже місця дислокації літаків уразили дрони.

Що саме містилось на цих аеродромах, в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Детальніше про дронову атаку

Міноборони Росії відзвітувалося, що в ніч на 5 квітня на країну летіло 53 безпілотні літальні апарати з чотирьох сторін. Атакували військові аеродроми в Морозовську Ростовської області, Єйську Краснодарського краю та Енгельсі Саратовської області.

Це та кількість безпілотників, яка потрібна, щоб нівелювати ППО ворога. І цього разу це вдалося досить успішно,

– зауважив полковник в запасі.

В Енгельсі базуються дальні стратегічні бомбардувальники. В Морозовську розташований 559 полк тактичної авіації, зазвичай там базуються дві ескадрильї Ту-34, група Су-35. В Єйську розташований 959 пункт тактичної авіації, також Су-24, Су-34, Су-35.

Це основні аеродроми, з яких злітають літаки типу Ту і обстрілюють Україну ракетами Х-101, Х-555 або скидають КАБи на схід та південь України.

Світан зауважив цікавий механізм роботи цих дронів. Спочатку вони атакують підстанції, які живлять ППО. А потім б'ють по воєнних цілях.

Удари продовжаться

Високопосадовці США неодноразово наголошували, що не заохочують удари України по російських НПЗ. Днями в Пентагоні також заявили, що не забезпечуватимуть Україну для ударів поза своєю територією.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що радіус атак на російську воєнну інфраструктуру буде збільшуватися.

Світан пояснив, США розуміють, що засобів ураження, які виробляє безпосередньо Україна, стає все більше, отже це викличе значне занепокоєння в Москві, яке може екстраполюватись згодом і на Сполучені Штати Америки.

Тому вони поставили такий бар’єр: це не ми, це Україна. В принципі завжди так і має бути, працюємо ми – наші війська, наше виробництво і наші безпілотники виконують бойові завдання,

– підкреслив військовий аналітик.

Він переконаний, що подібна риторика не вплине на плани українських спецслужб, доки вона є тільки риторикою, а не конкретними діями.

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