Україна почала серійне виробництво дронів Cobra: які в них можливості

Україна почала серійно виробляти наші дрони Cobra. Їх вдалось зробити дешевшими за іноземні та українські аналоги.

Цього розробники досягли, використавши метал, а не композитні матеріали. За словами військового оглядача Дениса Поповича, виробництво дронів в Україні зростає.

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Що відом про український дрон Cobra

Український дрон Cobra тепер виготовляють серійно,

– розповіли в Армії дронів.

Розробники з Кривого Рогу пояснили, що головна ідея проєкту – зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям. Для цього їх хочуть замінити безпілотниками.

За даними "Армії дронів", безпілотник Cobra має собівартість 2 тисячі доларів, що дешевше за закордонні або українські аналоги.

Він може летіти до 300 кілометрів, його вантажопідйомність становить 15 кілограмів.

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