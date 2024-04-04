"Дронів буде набагато більше, ніж мільйон": в ОП розповіли деталі

Україна потребує більше снарядів та безпілотників для подальшого ведення бойових дій. За даними західних ЗМІ, маємо витрачати щонайменше 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія наразі активно використовує боєприпаси. Йдеться про приблизно 350 тисяч снарядів щомісяця.

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Працює дронова коаліція

Водночас паритетно маємо застосовувати 200 тисяч снарядів щомісяця, тоді, за словами радника глави ОПУ, лінія фронту виглядатиме зовсім інакше.

Тому 200 тисяч множимо на 12 місяців і отримуємо ту кількість, яка є оптимальною для цього типу війни,

– пояснив він.

Проте цю кількість снарядів можна компенсувати, але не повністю замістити, використовування FPV-дронів.

Також можна масштабувати виробництво дронів, хоча самостійно Україна не здатна на це через постійні атаки ворога.

"Сьогодні бачимо, що активно працює дронова коаліція на чолі з Латвією. Вони вже роблять перші партії та відправляють їх в Україну. Я думаю, що це поступово суттєво збільшуватиметься. Дронів буде набагато більше, ніж мільйон, тому що це є часткова компенсація артилерійського дефіциту", – наголосив Михайло Подоляк.

Як українські дрони уражають російську економіку

Останні тижні на території Росії під ударами постійно опиняються нафтопереробні заводи. Географія атак українських безпілотників дуже велика. Ба більше, вночі 2 квітня вперше з початку повномасштабного вторгнення було завдано удару по російських об'єктах в Татарстані.

В Єлабузі та Нижньокамську, які розташовані на відстані приблизно 1200 кілометрів від українського кордону, були уражені відповідно підприємство з виробництва дронів та Татарстанський Нафтопереробний Комплекс (ТАНЕКО). Для росіян ця подія стала справжнім шоком.

З цим завданням, на думку військового експерта Олега Каткова, впорались українські дрони. Йдеться про дрон "Лютий", створений саме для точних та ефективних ударів по НПЗ.

А для удару по Єлабузі, імовірно було застосовано більший дрон, схожий на літак малої цивільної авіації типу Cessna 172. За словами Каткова, такий літак може підіймати вагу у 400 кілограмів. Це дозволяє йому уражати не тільки НПЗ, але й виробничі приміщення та склади.