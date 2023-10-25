Не лише "Шахеди": в ISW розповіли про нові дрони, які могла застосувати Росія під час атак

Окупанти традиційно продовжують запускати по Україні "Шахеди". Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що останнім часом ворог почав атакувати нашу державу новими дронами.

Йдеться про ударні безпілотники російського виробництва "Італмас".

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Складніше збивати

Аналітики вказують, що поряд з іранськими "Шахедами" росіяни почали також запускати власні дрони "Італмас". За даними росЗМІ, противник вперше використав їх проти України під час атаки 23 жовтня на Київську область.

Також російські джерела зазначають, що безпілотники Italmas легші за Shahed і їх складніше виявити та збити.

Крім того, вони набагато дешевші за "Шахеди". Це означає, що їх можна ширше виробляти та використовувати. Тому, ймовірно, окупанти й надалі застосовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shahed.

Раніше ISW заявляв, що Росія намагається розширити та диверсифікувати свій арсенал безпілотників, ракет і керованих бомб для ударів по критично важливій інфраструктурі України напередодні осінньо-зимового сезону. Збільшення використання безпілотників Italmas, ймовірно, якраз є частиною ширшої диверсифікації боєприпасів.

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