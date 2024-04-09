Дрони-камікадзе прилетіли на Захід України: під загрозою Стрий на Львівщині, працює ППО

Атака "Шахедами" вночі 9 квітня почалася з південного напрямку близько півночі. А вже після 3 ранку дрони-камікадзе долетіли до Львівської області.

Про це повідомили Повітряні сили, а також підтвердили в ОВА. Мешканцям Львівщини слід перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Трохи раніше Російські "Шахеди" залетіли на Полтавщину: там чули звуки, схожі на вибух

Атака дронів на Львівщину 9 квітня: що відомо

О 03:55 Повітряні сили написали у соціальних мережах, що група "Шахедів" прямує з Тернопільщини у напрямку Львівщини. О 3 ранку очільник Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворожі безпілотники заходять у повітряний простір регіону та попросив мешканців бути далеко від вікон.

Нагадую: нічого не фотографуємо, не знімаємо на відео і ніде не публікуємо, бо це – допомога ворогу,

– згодом додав він.

Місцеві телеграм-канали також писали, що в області чули звуки вибуху – попередньо, це робота ППО. О 03:32 про це ж написав Козицький: "На Львівщині працює ППО".

Повітряна тривога триває, небезпека не минула, і ще до Львівської області рухається кілька "Шахедів", як пишуть Повітряні сили. Очікуйте відбою і тільки тоді залишайте безпечні місця.

Перед цим "Шахеди" атакували ще низку міст України – вибухи чули у Камянському Дніпропетровської області, в Одеській області, на Полтавщині, а водночас зі Львівщиною звуки вибухів пролунали у Хмельницькій області.