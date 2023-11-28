Ворог зменшив використання дронів-камікадзе: генерал Тарнавський розповів, чим б'є натомість

Протягом останніх двох діб зафіксовано зменшення кількості застосування окупантами дронів-камікадзе. Втім окупанти продовжують використовувати КАБи, обстрілюючи позиції Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Протягом останніх діб росіяни надають перевагу застосуванню керованих авіаційних бомб, політ яких можна корегувати, зазначив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Піхотні атаки росіян

Генерал ЗСУ розповів, що наразі тривають активні піхотні атаки, у яких противник продовжує втрачати живу силу. За його словами, на різних напрямках стає дедалі більше випадків, коли звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.

Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув’язненими. Цей так званий "спецконтингент" російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми,

– зазначив Тарнавський.

Водночас українські військові впевнено тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Як повідомив генерал, противник здійснив безрезультатні наступальні дії східніше Новобахмутівки та північно-східніше Бердичева. Було також відбито 23 атаки в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького.

Втрати окупантів

Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" знешкоджено 374 загарбники. Знищено також 1 танк та 1 склад боєприпасів. Наразі триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Російські КАБи: останні влучання