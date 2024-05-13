Викликає захоплення, – Притула поділився, як працюють дрони "Морок", закуплені фондом

У жовтні 2023 року благодійний фонд Сергія Притули проводив збір на далекобійні дрони-камікадзе "Морок". За цей час вони встигли ефективно себе проявити та принесли чимало "бавовни" окупантам.

БпЛА "Морок" прилітали по багатьох об'єктах, де росіяни їх не чекали. Про це 24 Каналу розповів засновник благодійного фонду Сергій Притула, додавши, що одна з останніх атак – аеродром Морозовськ, де базуються російські Су.

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Удари по складах, аеродромах і навіть літаках

Перед атакою на Морозовськ безпілотники працювали по Таганрозі. Там був пошкоджений російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – дуже рідкісне повітряне судно. Кожен виведений з ладу А-50 – великий успіх.

Перед цим були удари по складах, дрони-камікадзе регулярно залітають та вражають потрібні цілі. Їх практично в однакових кількостях надали Центру спеціальних операцій "А" СБУ та Силам спеціальних операцій. Загалом вдалося законтрактувати 101 безпілотник "Морок".

Кожного місяця виробник видає певну партію і вони собі красиво, успішно летять у взаємодії з іншими видами ударних БпЛА. Тобто зараз робота наших підрозділів, які ними оперують, викликає неймовірне захоплення,

– розповів Сергій Притула.

Також він згадав про комбіновані удари, які ними завдають. Відбувається співпраця з Повітряними силами, тоді, умовно кажучи, одними БпЛА пробивається "вікно можливостей", наприклад, коли виводиться з ладу російська РЛС, а тоді в це "вікно" летить все, що тільки можна.

Тому, дивлячись, як стрімко розвивається індустрія БпЛА, то можна зробити висновок, що цього року новини про прильоти українських дронів по російській території будуть тішити українців значно більше, ніж у 2023-му.

"Фактично немає такого тижня, щоб десь у Росії не горів НПЗ, щоб не прилітало по Криму, по їхніх засобах ППО, чи по скупченню живої сили, десь далеко від лінії бойового зіткнення. У 2024 році буде ще більше феєричних прильотів. Бавовни буде багато, як ми й обіцяли", – наголосив Сергій Притула.

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