Війна – дорога річ: як дрони можуть знищувати дороговартісну техніку ворога

Українські військові щохвилини борються з російськими окупантами і не дають їм відбивати втрачені позиції. Одну з важливих ролей у цьому протистоянні відіграє техніка.

Сучасна війна – війна технологій. І чимало важливої роботи на полі бою виконують дрони. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко.

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"Війна – достатньо дорога штука. Якщо казати про вартість: дрон, наприклад, FPV в середньому коштує біля 500 доларів. Танк коштує біля 3 мільйонів доларів. Одного дрона буде недостатньо для того, щоб повністю знищити танк, але десь три дрони на один танк – півтори тисячі доларів і 3 мільйони – можна порахувати", – зазначив військовий.

Робота дронів на полі бою

Засоби БпЛА вкрай ефективні на полі бою у ліквідації противника та його техніки. Вони економічно набагато дешевші, ніж певні вогневі засоби.

"Звісно, додатково є навантаження – це обладнання, яке ми використовуємо, вартість боєприпасу, також утримання військовослужбовців, які безпосередньо воюють на передній лінії, забезпечення логістики, палива і багато чого іншого. Потужні результати роботи дронів та артилерійських засобів дає об'єднаний вогневий вплив", – пояснив Федоренко.

Ба більше – дрони мають свою перевагу в плані багаторазовості застосування. Статистично БпЛА можуть робити 5 – 7 вильотів до того, поки не вийдуть з ладу чи їх не зіб'є ворог.

"Незважаючи на те, що держава робить достатньо багато для того, щоб масштабувати виробництва вдалих зразків всередині нашої держави як розвідувальних, так і ударних дронів, динаміка бойових дій дуже і дуже інтенсивна. За рахунок своїх спроможностей та фінансування, на жаль, держава повністю не може закрити всю потребу фронту на 2024 рік. Тому допомога кожного українця є надзвичайно важлива. Кожна копійка в донаті – це плюс до наближення перемоги через знищення ворогів за рахунок закупівлі необхідної для нас техніки та засобів", – наголосив Федоренко.

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