Чітко та якісно виконують завдання: командир назвав основну перевагу FPV-дронів на оптоволокні

FPV-дрони з оптоволоконним кабелем виконують надзвичайно ефективні завдання на фронті. Вони не вразливі до російських засобів радіоелектронної боротьби та передають чітке зображення.

Детальніше 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. До слова, нещодавно в Україні запрацював проєкт "Лінія дронів", уже можна долучитися до провідних підрозділів.

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Про ефективність та недоліки дронів з оптоволоконним кабелем

Як повідомив Юрій Федоренко, українська армія активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, які передають відео через спеціальний оптоволоконний кабель, що розмотується під час польоту. Це дозволяє отримувати чітке і високоякісне зображення, попри засоби радіоелектронної боротьби ворога. Хоча ці дрони більші за розмірами та менш маневрові, вони точно виконують свої завдання.

На сьогодні 70% необхідних для ведення бойових дій засобів забезпечує держава завдяки податкам громадян та підтримці партнерів, які сприяють розвитку українського виробництва. Решта 30% надходять завдяки зусиллям самого українського народу.

Маховик державних закупівель лише розкручується. Вже до літа цього року ми очікуємо отримання мінімальної кількості дронів, що дозволить ефективно виконувати бойові завдання завдяки держфінансуванню,

– зазначив командир.

Проте до цього часу, протягом наступних трьох місяців, необхідно продовжувати боротьбу. Тому військовий закликає громадян підставити своє плече і підтримати збір коштів на FPV-дрони з оптоволоконним кабелем.

Задонатити можна за посиланням на банку або реквізитами 4441 1111 2269 6077

Зазначимо, у проєкті "Лінія дронів" бере участь 5 бригад: "Рарог", К-2, "Фенікс", "Ахіллес", "Птахи Мадяра".