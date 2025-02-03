Це проблема: чим оснащений новий російський безпілотник

Російські окупанти застосовують на фронті новий вид безпілотників. Це дрон-камікадзе, який оснащений нічною камерою для того, щоб літати вночі та, зокрема, уражати нові засоби ЗСУ.

Тому це проблема для українських захисників. Про це 24 Каналу розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо.

Читайте також У боротьбі за Крим Росія використовує безпілотник, що знищує українські морські дрони, – ISW

"Відповідно це проблема. Але ми намагаємось активно боротися з цим, перешкоджати йому, маскувати свої позиції та збивати ці дрони за допомогою наших засобів", – зазначив він.

Нагадаємо, як повідомили в Інституті вивчення війни, російська окупаційна армія використовує у війні проти України систему управління GCS. За допомогою неї можна одночасно керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

У звіті мовиться, що загарбники вже використовують цю систему у війні проти України. Крім того, GCS допомагає росіянам керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити українські засоби радіоелектронної боротьби.