У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів

У Міноборони оцінили перспективу подальшого виробництва власних дронів. Влада хоче залучати до цього процесу університети та підприємства.

Наразі в Україні є понад 200 виробників дронів. Про це в інтерв'ю розповів міністр оборони України Рустем Умєров, пише 24 Канал.

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"Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги"

Умєров зазначив, що Україна бачить сили та засоби російської армії та повинна мати перевагу перед ворогом.

На сьогодні ми уже маємо більш ніж 200 виробників (дронів – 24 Канал) і хочемо залучити університети, інженерів у суспільстві,

– прокоментував міністр.

Так влада планує розбудувати інфраструктуру підприємництва та створювати роботизовані системи, дрони, наземні та надводні системи.

Міністр сподівається, що такий підхід залучення підприємців дозволить розвивати та розширювати також і програму ракетних систем.

"І ми хочемо заохочувати. Щоб ми підприємцям казали, які проблеми у нас є, і щоб рішення цих проблем ми мали від них. Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги, до нашого плану перемоги", – сказав Рустем Умєров.

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