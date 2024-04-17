Лише третина долітає до цілі: чи може масштабування українських дронів перекрити брак снарядів

Для того, щоб стримувати російські атаки та контратакувати у відповідь, українським військовим потрібні артилерійські снаряди у достатній кількості. У ЗМІ навіть повідомляли, що бійці використовують нову тактику – коригують артилерійську установку дроном, щоб здійснити один, але максимально влучний удар.

Україна нарощує виробництво дронів: працює дронова коаліція, українці виготовляють каркаси для безпілотників у своїх домівках. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, невдовзі людям навіть надаватимуть спеціальні стандартизовані вимоги для створення БпЛА.

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Чи можуть дрони замінити артилерію

Якщо вдасться створити уніфіковані вимоги до безпілотників, то українці зможуть створювати їхні каркаси самостійно з тими параметрами, які необхідні Збройним Силам. Бійці прийматимуть їх на озброєння, далі оснащуватимуть мікроелектронікою та вибухівкою.

Безпілотники важливі. Є безліч відео, як вони літають, влучають в ціль, але орієнтовно – це третина від того, що взагалі запускається. Працює український РЕБ, який "придушує" навіть свої дрони, є friendly fire, є російський РЕБ, тому долітає лише третина,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Крім цього, варто розуміти, що безпілотник – це снаряд, який перебуває в повітрі. Він контролюється певний проміжок часу, приблизно 40 хвилин, в радіусі до 10 кілометрів. Водночас артилерія розташована за 20 – 30, іноді 40 кілометрів. Безпілотниками її не дістати, тільки у виняткових моментах, коли є ретранслятори, коли дуже технологічно все вирішено. Тож без артилерії нам не ніяк обійтися.

Росія засипає снарядами українські позиції, українську землю. Російське виробництво – це приблизно 2 мільйони снарядів на рік. Це те, що вони оголошували, але не забуваймо, що є ще іранські, північнокорейські боєприпаси. Нестачі у цьому в Росії нема,

– зауважив Іван Ступак.

Отже, безпілотниками замінити артилерію не можна. Коли окупанти лізуть на передову, звісно, наші оператори БпЛА починають ганяти кожен російський танк, кожну БМП, іноді навіть окремих російських вояків, але, на жаль, загальної картини це не змінює.

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