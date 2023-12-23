Куди цілили і які наслідки: деталі ворожої атаки на Одещину

Пізно ввечері 22 грудня російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Одещині. Вони намагались атакувати портову, цивільну й критичну інфраструктуру.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу подробиці. За його словами, протиповітряна оборона спрацювала на 100%.

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"Сім "Шахедів" летіло – сім "Шахедів" знищено", – констатував Братчук.

Однак уламки одного з них впали на землю й спричинили вибухову хвилю. Унаслідок цього зазнав пошкоджень один з корпусів навчального закладу в Одеському районі. Там повилітали шибки.

Чи постраждали люди

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Мешканці оперативно зреагували на оголошення повітряної тривоги й швидко зійшли в укриття. Саме тому ніхто з них не постраждав.

Росіяни обстрілюють Одещину майже щоночі: останні новини

Вночі 17 грудня окупанти запустили "Шахеди" по Одещині. Українська ППО збила дев'ять дронів, однак один з них упав у житловому кварталі й вибухнув.

Вночі 14 грудня росіяни також запустили "Шахеди" по Одещині. Збиті уламки впали на гуртожиток, унаслідок чого постраждало 11 осіб, серед них троє дітей.

До слова, тоді один зі збитих безпілотників знову впав на території Румунії. З огляду на порушення повітряного простору країни НАТО, Німеччина підняла свої винищувачі Eurofighter.

Вночі 13 грудня Одещина вкотре опинилась під ворожим ударом. Один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі й спричинив пожежу.

На жаль, так буває не завжди. Вночі 17 грудня внаслідок дронової атаки на Одещину загинув Дмитро Іваниця – син знаного науковця-мікробіолога Володимира Іваниці.