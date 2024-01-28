Завдяки цьому ворог може вести війну: які удари по Росії найефективніші

Українські безпілотники далі атакують російські військові об'єкти на окупованих територіях і в самій країні-агресорці. Головна мета таких ударів полягає в зменшенні військового потенціалу противника.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук прокоментував 24 Каналу останні вибухи в Росії. Зокрема, вранці 27 січня було гучно в Севастополі, але місцевий гауляйтер Міхаіл Развожаєв заявив про "відпрацювання протидиверсійної оборони з використанням гранатометів".

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"Такі добрячі гранатомети були, що на проспекті Перемоги дуже потужно гриміло. Там стоїть дивізіон зенітно-ракетних комплексів", – зазначив Лакійчук.

Головна мета – уразити військові й стратегічні об'єкти

Безумовно, в ударах по російських об'єктах є елемент психологічного впливу – як на українців, які чекають звільнення з-під окупації, так і на самих росіян, які починають відчувати війну на собі.

Але головне – це удари по військовому, військово-економічному потенціалу противника,

– наголосив Лакійчук.

Зокрема, ідеться про суто військові об'єкти – склади зброї та паливно-мастильних матеріалів, місця скупчення особового складу противника тощо.

Але найважливіші удари – по стратегічних об'єктах, починаючи від заводів, де виробляють ракети, до інститутів, які пишуть програми маршрутів польотів російських ракет.

Яке значення має атака по Усть-Лузі

До об'єктів стратегічного значення також належать ті, що живлять російську військову економіку. Зокрема, нафтопереробний завод в Усть-Лузі, розташований у безпосередній близькості до кількох нафтовалок.

Як відомо, вночі 21 січня його атакували українські безпілотники. Там виникла пожежа, яку гасили майже дві доби. Об'єкт виведений із ладу на невизначений термін.

Виведення з ладу нафтового термінала навіть на тиждень – це мільярдні збитки російській економіці, недоотримані кошти на підтримку військово-промислового комплексу,

– констатував Лакійчук.

Крім того, це сигнал нелегальним покупцям російської нафти, що це ненадійний бізнес. Як підтвердження цьому, вночі 25 січня спалахнув ще один російський нафтопереробний завод – у Туапсе.