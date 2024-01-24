Дронові атаки по Росії: Ступак припустив, які можуть бути наслідки від цих ударів

Україна активізувала дронові атаки по Росії. Якщо вони триватимуть ще кілька місяців, це може позначитись на фронті.

Про це 24 Каналу сказав колишній працівник СБУ Іван Ступак, коментуючи влучні удари українських дронів по військових об'єктах країни-агресорки. Як відомо, нафтовий термінал російської компанії "Новатек" зупинив роботу на невизначений строк після атаки.

До вашої уваги ППО в Ленінградській області ставили, щоб захищатися від НАТО, – ISW

"Це удар по валютному виторгу, наповненню російського бюджету. Ще тривалий період не працюватиме це підприємство – не відвантажать нафту, не знайдуть гроші, не закуплять деталі для російського ВПК", – зазначив Ступак.

Росіяни будуть змушені відтягувати ППО з фронту

До слова, з'явилось відео, на якому росіяни розгортають комплекси С-300, С-400 навколо Санкт-Петербурга. Можна припустити, що згодом це явище набуде великих масштабів, що приведе до оголення фронту з російського боку.

Якщо такі удари триватимуть, то я думаю, що через два-три місяці ми побачимо певний ефект на фронтах у вигляді зменшення щільності російської ППО,

– констатував Ступак.

Крім того, подальші атаки по Росії спричинять турбулентність для суспільства, бізнесу, податків і взагалі для всієї кремлівської вертикалі.

Вибухи в Росії: останні новини