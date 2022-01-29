Друга делегація американських конгресменів заявила про двопартійну підтримку України

У Конгресі США сформувалась непохитна двопартійна підтримка суверенітету та територіальної цілісності України. Конгресмени – однозначно на боці офіційного Києва перед можливою агресією Росії.

Про це повідомив конгресмен Марк Грін. Він очолює республіканську частину двопартійної делегації Палати представників Конгресу США, яка прибула до Києва.

Важливо Ключові сектори: санкції США проти Росії знизять промисловий потенціал

Позиція республіканців та демократів – єдина щодо цього

Республіканці, яких я очолюю в цій делегації, займають тверду позицію, єдину з нашими колегами з іншої партії, щодо підтримки України та мирного розв'язання кризи,

– наголосив Грін.

Політик зауважив, що говорить від імені багатьох інших республіканців, які не є присутні в делегації. Грін наголосив, що те, що хтось висуває війська до кордонів НАТО – в Білорусь, значно міняє розклад.

Війська біля кордонів НАТО значно міняють ситуацію

Мовиться взагалі про інший рівень. В нас є зобов'язання перед цими країнами відповідно до статті 5 (Статуту ООН – 24 канал). І ми не ігноруватимемо це,

– повідомив конгресмен.

Грін зауважив, що Путін об'єднав і НАТО, і ЄС, І Конгрес – адже всі проявили солідарність з Україною.

До теми Байден заявив, що США скоро перекинуть групу військових у Східну Європу

Що відомо про візиту делегації Конгресу до України:

Делегація конгресменів на чолі з головою Комітету у закордонних справах Палати представників США Ґреґорі Міксом прибула в Україну 27 січня.

Мета візиту – проведення зустрічей із представниками влади та громадянського суспільства.

До складу делегації американських конгресменів входять представники обох партій.

Попередній візит в Україну конгресмени здійснили 17 січня.

Зеленський поспілкувався з Байденом – про що вони говорили: