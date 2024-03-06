Стефанчук пояснив, коли відбудеться друге читання законопроєкту про мобілізацію

До законопроєкту про мобілізацію подали 4195 правок, над якими триває робота. Після цього документ буде переданий в юридичне управління.

Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Подано 4195 поправок, над якими в комітеті триває робота. Як тільки цю роботу завершать, законопроєкт буде переданий в юридичне управління, де буде вичитаний, а після цього буде готовий для внесення в зал,

– розповів Стефанчук.

За словами голови ВР, скільки часу займе весь вищезгаданий процес – стане відомо після проведення консультації з фракціями та групами, а також залежатиме від кінцевої редакції законопроєкту, який вийде з комітету.

"Це буде основою для того, щоб планувати таймінг проходження цього законопроєкту в парламенті", – пояснив Стефанчук.

Стефанчук сподівається на мудрість Комітету

За словами Стефанчука, законопроєкт щодо мобілізації вимагає "мудрого та справедливого рішення". Новий документ має на меті допомогти українським військовим давати відсіч окупантам та завадити "деяким особам зловживати, обходячи обов'язок захищати країну".

"Я дуже сподіваюся, що парламент прийме мудре рішення, приймаючи цей законопроєкт, який з одного боку дасть можливість допомогти нашим військовим давати належну відсіч цій жахливій російській армії вбивць, а з другого боку дасть можливість не зловживати деяким особам, обходячи свій обов'язок захищати нашу батьківщину", – додав голова ВР.

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