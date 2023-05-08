Бодай одяг нагадає запах рідної людини, – дружина Барни отримала речі загиблого екснардепа

Дружина загиблого на фронті екснардепа Олега Барни отримала речі чоловіка. Жінка зазначила, що вони мають особливий запах.

Ольга Барна зізналась, що чекала на цей пакунок. Речі загиблого чоловіка по-особливому пахнуть димом.

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Сподівалась, що бодай одяг нагадає запах рідної людини,

– написала дружина.

Запах ціни перемоги

Вона додала, що аромат диму – це не запах підгорілої картоплі, якою він міг нагодувати їхніх дітей, промовляючи, що то справжня козацька їжа. Це також не запах диму і волі, який вривався у дім після його походів із школярами на військові вишколи.

Це не запах диму і врожаю після прибирання городу, це навіть не запах горілих шин, з яким чоловік повернувся після поранення на Майдані.

"Запах диму, поту і крові. Запах ціни нашої перемоги, за яку хлопці віддають життя... Після перемоги хтось відкоркує шампанське. А я розпалю вогонь", – підсумувала Ольга.

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