Бодай одяг нагадає запах рідної людини, – дружина Барни отримала речі загиблого екснардепа
Джерело:Ольга Барна
Дружина загиблого на фронті екснардепа Олега Барни отримала речі чоловіка. Жінка зазначила, що вони мають особливий запах.
Ольга Барна зізналась, що чекала на цей пакунок. Речі загиблого чоловіка по-особливому пахнуть димом.
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Сподівалась, що бодай одяг нагадає запах рідної людини,
– написала дружина.
Запах ціни перемоги
Вона додала, що аромат диму – це не запах підгорілої картоплі, якою він міг нагодувати їхніх дітей, промовляючи, що то справжня козацька їжа. Це також не запах диму і волі, який вривався у дім після його походів із школярами на військові вишколи.
Це не запах диму і врожаю після прибирання городу, це навіть не запах горілих шин, з яким чоловік повернувся після поранення на Майдані.
"Запах диму, поту і крові. Запах ціни нашої перемоги, за яку хлопці віддають життя... Після перемоги хтось відкоркує шампанське. А я розпалю вогонь", – підсумувала Ольга.
Загибель Олега Барни: що відомо
- Колишній нардеп Олег Барна загинув на фронті 17 квітня 2023 року. Був помічником гранатометника.
- Барна був депутатом 8 скликання Верховної Ради. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Довбуша. На війну пішов з початку повномасштабного вторгнення.
- Відомо, що військовий загинув під Вугледаром. Тіло Героя спочатку не могли забрати з поля бою. Однак 19 квітня у бригаді підтвердили загибель Барни.