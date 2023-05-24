Росія навіть не помітила: як дружина Буданова підмінила чоловіка під час першого обміну

Стало відомо про нові подробиці щодо обмінів полоненими між Росію та Україною після призначення Кирила Буданова начальником ГУР. Власне, допомагала головному розвіднику в цій справі його дружина Маріанна.

Очолив головне управління розвідки Буданов у серпні 2020 року. Як запевнив нещодавно секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, від початку свого призначення розвідник "рвався у бій", аби, зокрема, проводити обміни. Однак власною персоною на таких заходах йому було з'являтися зась.

Дивіться також Розвідник, що не дає хибних прогнозів: біографія глави ГУР Кирила Буданова

"Усе пройшло добре"

Власне, замість Буданова на перший обмін поїхала його дружина Маріанна. Їй вдалось успішно провести цю операцію, не підвести чоловіка та всю країну.

Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік,

– констатував Усов.

Окрім того, зазначимо, що за декілька годин перед початком повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого 2022 року, головний розвідник прибув у свій робочий кабінет саме з дружиною.

Як зазначають журналісти, на той момент Буданов уже чітко знав, що розпочнеться широкомасштабна війна, тому хотів подбати про безпеку своєї жінки. Маріанна провела разом з ним декілька місяців

Буданов: останні новини

Керівник розвідки констатував, що український контрнаступ невдовзі розпочнеться. Тим паче що наші військові уже мають для цього мінімум необхідного озброєння.

Також, за словами глави ГУР, аби звільнити усі території нашої держави, потрібно, аби партнери ухвалили позитивне рішення щодо передачі винищувачів F-16.

Водночас згадаємо, що стало відомо про те, що головний розвідник нашої держави тричі був поранений на лінії фронту. Один раз це було смертельно небезпечно.

За фахом дружина Буданова – психологиня. Разом з тим раніше вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.