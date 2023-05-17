Налякав цвіт "бавовни": дружина Пєскова хоче скасувати багатомільйонні льодові шоу у Луганську

В українському Луганську, який роками перебуває під російською окупацією, все частіше почала квітнути "бавовна". Тож російським діячам культури раптово стало не до "братньої частинки Росії". Наприклад, їхати з виступами у східне українське місто майже передумала олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а також дружина Пєскова Тетяна Навка.

Вона розповіла російським ЗМІ, що заплановані льодові шоу у Луганську можуть і не відбутися. Відтак ті, хто придбав квитки на "Руслана і Людмилу", ймовірно, зможуть їх просто викинути у смітник, пише 24 Канал.

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Заходи нібито скасували у так званій "ЛНР"

При цьому Навка переклала з себе відповідальність та заявила, що це в так званій "ЛНР" скасували всі масові заходи після "останніх обставин". Також дружина Пєскова зазначила, що не її команді вирішувати, чи відбудуться льодові шоу.

При цьому впевненості, що масові заходи точно скасовані вона не висловила: "Наскільки я знаю, там, у Луганську, скасовано всі масові заходи, тому зараз це вирішується". Також фігуристка й не назвала жодних дат, коли буде прийняте остаточне рішення.

Усе через команду та дітей

Також фігуристка свій страх потикатися в окуповане українське місто пояснила й особистою відповідальністю за спортсменів, команду та дітей.

Цікаво, що за російською традицією ані Навка, ані російські ЗМІ, які транслювали слова фігуристки, прямо не назвали вибухи в окупованому місті. Так, російські медіа зазначили, що шоу можуть бути скасовані "через ситуацію, що ускладнилася в регіоні".

Зазначимо, що на організацію шоу у тимчасово окупованому Луганську Тетяна Навка отримала грант від російського диктатора Путіна. Його сума сягнула 14 мільйонів рублів, що в конвертації на людські гроші сягає майже 6 мільйонів 401 тисячу гривень за курсом НБУ.

Остання бавовна у Луганську