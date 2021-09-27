Друзі часом роблять помилки, – ЄС про скандал з підводними човнами

Делегація Євросоюзу поїде до США на засідання Ради з питань торгівлі між ЄС і США. Там намагатимуться залагодити напругу, що виникла після скандалу з підводними човнами.

Незважаючи на те, що сталося між Францією, Австралією і США, Євросоюз вважає Штати своїм другом. Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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"Друзі інколи помиляються"

Євросоюз має намір скористатися засіданням Ради з торгівлі та технологій за участю США, щоб зміцнити трансатлантичні зв'язки. Одним із контекстів, які впливатимуть на тональність, буде скандал із підводними човнами. Втім, посланці від ЄС намагатимуться згладити гострі кути.

Делегацію від Євросоюзу очолить віцепрезидент Комісії Маргрет Вестагер та її колега Валдіс Домбровскіс.

За словами останнього, США є ключовим партнером, союзником і другом для ЄС. Те, що сталося із Францією, він назвав "помилкою".

Друзі іноді помиляються, але це не повинно затьмарювати наше судження про те, де лежить стратегічний зв'язок,

– сказав Домбровскіс.

Скандал через підводні човні між Францією та США з Австралією

США та Австралія уклали угоду з Великою Британією про створення нового оборонного союзу AUKUS. Він має покращити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За угодою, для зміцнення флоту, Австралія отримає 8 підводних човнів.

Проблема постала у тому, що влада Австралії вирішила розірвати укладений контракт з Францією на постачання субмарин. Франція від цього втратила контракт на 56 мільярдів євро.

Угоду уклали ще за довго до створення AUKUS – у 2016 році.

Франція обурилась таким діям та відкликала своїх послів зі Сполучених Штатів та Австралії.