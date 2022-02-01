"Друзі Путіна" – без замків та маєтків: що можуть конфіскувати в російських олігархів у Британії

У МЗС Британії анонсували санкції проти російських олігархів. Це може стати ще одним методом впливу на Москву – перед можливим наступом на Україну. Поки у Кремлі обурюються, британські ЗМІ рахують, що можуть конфіскувати в "друзів Путіна".

У багатьох російських олігархів у Великій Британії – багатомільйонна власність. Як пишуть ЗМІ, для кількох мільярдерів, тісно пов'язаних з Кремлем, Лондон став другим домом.

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Оточення Путіна попередили про наслідки вторгнення в Україну

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що і сам Володимир Путін, і його оточення зіткнуться з "болотом", і їм ніде буде сховатись від санкцій. Це станеться у випадку, якщо російські солдати перетнуть українську територію.

За словами Трасс, передусім удар спрямують на фінансові установи та енергетичні компанії. Цілком можливо, наголосили у МЗС, мовитиметься і про арешт майна. Проте наразі "нічого не вирішено".

Яких олігархів з Росії можуть зачепити санкції: коротко

Алішер Усманов – заробляє на газі та комунікаціях. Донедавна володів 30% футбольного клубу Арсенал. Має будинки у Хайгейті та Сурреї.

– заробляє на газі та комунікаціях. Донедавна володів 30% футбольного клубу Арсенал. Має будинки у Хайгейті та Сурреї. Олег Дерипаска – колись найбагатша людина Росії, нафтовий магнат. Володіє двома будинками в Лондоні.

– колись найбагатша людина Росії, нафтовий магнат. Володіє двома будинками в Лондоні. Михайло Фрідман – придбав Athlone House в Північному Лондоні за 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кого можуть зачепити британські санкції / Зображення Daily Mail

Лондонська фондова біржа – провідна зовнішньоторговельна платформа для російських компаній. У Британії зареєстрованоіз загальною вартістю 70 мільярдів фунтів стерлінгів, включаючи "Газпром", "Роснєфть", "Сбербанк", ВТБ, "Лукойл" і "Норильський нікель".

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Андрій Костін

Андрій Костін є президентом і головою правління "ВТБ Банку". Це другий за величиною банк у Росії, який має дочірню компанію в Лондоні. Костін має тісні зв'язки з Путіним і раніше називав санкції проти Росії "економічною війною".

Алішер Усманов

Журнал Forbes назвав Усманова третім за впливовістю російським олігархом. Його статки оцінюють у 14 мільярдів фунтів стерлінгів. Лише за останні 2 роки він заробив 2 мільярди.

Усманов живе в Лондоні, де й зареєстрована його компанія "МегаФон". З 2000 по 2014 роки він очолював Gazprom Investholding, дочірню компанію "Газпрому", і досі володіє часткою в "Металлоінвесті". Йому також належить московська газета "Коммерсант".

Володіє Beechwood House на півночі Лондона, а також Саттон-Плейс, особняком Тюдорів, поблизу Вокінга в Сурреї. Вартість цих маєтків – понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Beechwood House – власність Усманова / Фото Daily Mail

Олег Дерипаска

Екснайбагатша людина Росії володіє будинком на Белгрейв-сквер. У нафтового магната вже проводило обшуки ФБР у 2021 році – у його помешканнях в Вашингтоні та Нью-Йорку. Американські санкції проти Дерипаски ввели ще у 2018 році.

Дерипаска – близький соратник Путіна, якому начебто доручають "міжнародні операції". Його також пов'язують з головою компанії Трампа Полом Манафортом та колишнім шпигуном МІ6 Крістофером Стілом.

У Дерипаски – помешкання на Белгрейв-сквер / Фото Daily Mail

Михайло Фрідман

Фрідман – російський бізнес-магнат та інвестор, один зі співзасновників багатонаціонального російського конгломерату "Альфа-Груп". У Фрідмана є також ізраїльське громадянство, статки оцінюють у приблизно 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Ігор Шувалов

Шувалов колишній віцепрем'єр Росії, близький соратник Путіна. За інформацією Фонду Навального, володіє пентхаусом у Whitehall Court у Вестмінстері. Квартира вартістю 11,4 мільйона фунтів має 6 спалень та вид на Темзу. Запевняв, що "росіянин, навіть відчуваючи іноземний тиск, ніколи не відмовиться від свого лідера".

У британській пресі писали, що у 2016 році Шувалов використовував приватний літак для собак корґі, які летіли на виставки, адже перший клас для них був незручний.

У Шувалова – пентхаус з видом на Темзу /Фото Daily Mail

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Як відреагували на можливі санкції Британії у Кремлі: