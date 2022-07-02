Шукають сім'ю: рятувальники показали пухнастиків, врятованих у Сергіївці

Українські рятувальники героїчно рятують Україну від російських загарбників. Для ДСНС кожне життя важливе. Цього разу, під час атаки на Одещину, зі зруйнованої багатоповерхівки їм вдалось витягнути песика, якому наразі шукають новий дім.

Рятувальники намагаються врятувати кожне життя

У ДСНС наголосили, що для українців важливе кожне життя. Це ще одна докорінна різниця між нами та цинічним сусідом.

Увага Жодна людина з багатоповерхівки в Сергіївці не пішла в укриття під час тривоги, – Єнін

Ми докорінно відрізняємось від них! Українці цінують кожне життя, російські покидьки – знецінили цілу націю,

– йдеться у повідомленні.

В управлінні опублікували відео моменту, як рятувальник виносить зі зруйнованого будинку маленьке цуценя.

"Врятоване життя під час ліквідації наслідків ракетного удару", – підписали відео рятувальники.

Врятовані після ракетного удару тваринки шукають сім'ю

Рятувальники досі працюють на місці вибуху і поки мають можливість приглянути за врятованим песиком. У нього, до слова, з'явився компаньйон – котеня, яке теж вдалось врятувати з під завалів. Тваринам потрібний новий дім, рятувальники просять небайдужих забрати чотирилапих до себе.

Другий день цим малюкам комфортно біля наших рятувальників, проте роботи завершаться, а забрати їх з собою ми не можемо. На місці ракетного удару в селищі Сергіївка, біля намету рятувальників, ви можете забрати це круте песко і пухнастика, і стати трохи щасливішими,

– зазначили рятувальники і опублікували милі фото.

Пухнастики зі своїми рятувальниками / Фото ДСНС

Чотирилапі вижили під час ракетного удару і тепер шукають новий дім / Фото ДСНС