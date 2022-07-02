Шукають сім'ю: рятувальники показали пухнастиків, врятованих у Сергіївці
Джерело:ДСНС Одеської області
Українські рятувальники героїчно рятують Україну від російських загарбників. Для ДСНС кожне життя важливе. Цього разу, під час атаки на Одещину, зі зруйнованої багатоповерхівки їм вдалось витягнути песика, якому наразі шукають новий дім.
Рятувальники намагаються врятувати кожне життя
У ДСНС наголосили, що для українців важливе кожне життя. Це ще одна докорінна різниця між нами та цинічним сусідом.
Увага Жодна людина з багатоповерхівки в Сергіївці не пішла в укриття під час тривоги, – Єнін
Ми докорінно відрізняємось від них! Українці цінують кожне життя, російські покидьки – знецінили цілу націю,
– йдеться у повідомленні.
В управлінні опублікували відео моменту, як рятувальник виносить зі зруйнованого будинку маленьке цуценя.
"Врятоване життя під час ліквідації наслідків ракетного удару", – підписали відео рятувальники.
Врятовані після ракетного удару тваринки шукають сім'ю
Рятувальники досі працюють на місці вибуху і поки мають можливість приглянути за врятованим песиком. У нього, до слова, з'явився компаньйон – котеня, яке теж вдалось врятувати з під завалів. Тваринам потрібний новий дім, рятувальники просять небайдужих забрати чотирилапих до себе.
– зазначили рятувальники і опублікували милі фото.
Обстріл Одеської області: коротко
- В ніч проти 1 липня росіяни трьома ракетами атакували село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.
- Ракети Х-22 запустили з літаків Ту з акваторії Чорного моря.
- Ракети потрапили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 21, ще 39 людей – постраждали.
- Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зауважив, що за 8 – 10 хвилин до вибуху в області було оголошено повітряну тривогу. Однак, жоден із жителів багатоповерхівки, куди влучила ракета, не зійшов в укриття.
До теми – жахливі деталі ракетного обстрілу Одещини: дивіться відео