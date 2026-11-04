Зупинилися одразу три станції: ДТЕК показав кадри зруйнованих ТЕС після атаки

Компанія ДТЕК 4 листопада оприлюднила фотографії наслідків масованого російського удару по своїх теплоелектростанціях. Через масштабні руйнування обладнання три енергетичні об'єкти повністю зупинили виробництво електрики.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі компанії ДТЕК.

У якому стані ТЕС ДТЕК?

Згідно з оприлюдненими матеріалами, на енергетичних підприємствах зафіксовані колосальні пошкодження технологічних цехів і виробничого устаткування.

На оприлюднених світлинах видно зруйновані перекриття корпусів, потрощені металоконструкції та понівечені вузли генерації, що опинилися під завалами внаслідок ворожих ударів.



Наслідки удару по ТЕС / ДТЕК

Фахівці підприємств розбирають завали та проводять ретельну дефектацію пошкодженого обладнання, щоб оцінити реальні масштаби руйнувань і перспективи відновлення.

Через масштабні ушкодження теплоелектростанції не мають змоги виробляти електроенергію, що створило додаткове екстремальне навантаження на всю об'єднану енергосистему країни.

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 3 листопада російські війська масовано вдарили по об'єктах генерації, унаслідок чого Росія атакувала три ТЕС ДТЕК та мережі.

Крім того, раніше ми писали, що через пошкодження магістральних мереж українські АЕС знизили потужність генерації, що змусило енергетиків запровадити обмеження для споживачів у багатьох областях.

Зауважимо, що ситуація зі світлом, зокрема, у Києві залишається критичною. Протягом дня 4 листопада енергетики кілька разів намагалися повернутися до графіків відключення. Проте через складну ситуацію переважно діяли екстрені відключення.

При цьому, дехто з жителів столиці вийшов на дорогу та перекривав рух транспорту. Йдеться про вулицю Йорданську на Оболоні та ділянку поблизу станції метро "Житомирська".