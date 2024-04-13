Ситуація катастрофічна: ДТЕК показав одну зі своїх ТЕС після двох ракетних атак

Журналісти побували на одній з атакованих Росією тепловій електростанції, що належить ДТЕК. Її стан після двох ракетних ударів катастрофічний.

Внаслідок російських атак у березні ДТЕК втратила 80 % своїх генеруючих потужностей. Пʼять із шести теплоелектростанцій компанії зазнали серйозних ушкоджень.

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Ураження станції ДТЕК

В ніч з 21 на 22 березня росіяни вже класично запустили по Україні дрони-камікадзе. Однак ближче до ранку окупанти запустили три ракети у напрямку однієї з українських ТЕС. Саме на цьому об'єкті побували журналісти – з міркувань безпеки вони не озвучують ні повну її назву, ні розташування.

Росіяни двічі уразили ТЕС, про яку писали журналісти / NV

Внаслідок першої атаки були уражені енергоблоки, згоріли трансформатори, розвалилися бетонні стіни та обвалився дах. Під час влучання ракети працівників ТЕС врятувало лише те, що вони встигли швидко впасти на підлогу.

Ракетний обстріл 22 березня, а також наступний, що відбувся 29 березня, стали найбільш руйнівними для цієї ТЕС. Уражені енергоблоки, згорілі трансформатори, обладнання, що перетворилося на безформну купу брухту, розвалені бетонні стіни та обвалений дах,

– пишуть в NV.

Після двох російських атак ця станція ДТЕК зазнала катастрофічних руйнувань. За словами працівників, станція ледве працює. Наразі персонал зайнятий демонтажем та ремонтом обладнання.

Руйнування на одній з станції ДТЕК: дивіться відео

У ДТЕК розповіли, що будували бетонний захист на випадок російських атак, однак виявилося, що він ефективний лиш від уламків чи вибухової хвилі – той не врятує від прямого влучання ракети.

Попри те що роботи з розбору завалів тривають уже кілька тижнів, доступу до основного обладнання станції все ще немає. На станції переконані, якщо не буде повторного обстрілу, то є шанс відновитися до наступного опалювального сезону.

Є ризики відключень світла

У ДТЕК зазначили, що влітку можливі відключення світла у зв'язку з зростанням навантаження у мережі. Як пояснив виконавчий директор Дмитро Сахарук, на впровадження графіків обмеження електроенергії впливатимуть чотири фактори:

Невідновлена теплова генерація.

Підвищення споживання електроенергії через спеку.

Брак обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

Відсутність можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

Лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні. Варто також додати, що Міненерго вже має готові графіки на випадок відключень – їх підготували ще до опалювального сезону.