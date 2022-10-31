ДТЕК використав запас для відновлення енергосистеми: експерт пояснив, що це означає

У ДТЕК заявили, що після перших двох атак у жовтні запас обладнання для відновлення енергосистеми вже закінчився. Це пов'язано з тим, що обладнання, яке пошкоджують росіяни не є таким, що часто замінюють.

Воно не часто ламається, тому у ДТЕК є обмежений ресурс такого обладнання. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Потрібен час на закупівлю обладнання

Він зауважив, що закупки обладнання для відновлення енергосистеми відбуваються. Утім, ДТЕК не може дуже швидко їх реалізувати.

На все потрібен час. Це (закупка обладнання – 24 канал) може займати навіть місяці,

– пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Крім того, обладнання, що надходить дуже часто є вживаним. За словами Корольчука, це не є проблемою. Однак потрібен час на те, щоб його доставити та установити.

Тоді як, щоб отримати нове обладнання потрібно записуватися на його виробництво. Тож про таку можливість зараз навіть не мовиться.

Корольчук пояснив, що ДТЕК потрібен час на закупівлю нового обладнання: дивіться відео

Обладнання коштує мільйони доларів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що певну кількість обладнання змогли придбати. Втім, його вартість сягає сотень мільйонів доларів.

Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого,

– зазначив Сахарук.

Також він додав, що ДТЕК працює над тим, як його придбати чи отримати від наших партнерів. Зараз це проблема для всіх енергетиків.

Крім цього, Сахарук зазначив, що суми збитків для ДТЕК також сягають сотень мільйонів доларів.

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