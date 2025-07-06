Дитячий ансамбль їхав на виступи зі Львова: МЗС розповіло деталі ДТП в Угорщині

Вранці 6 липня в Угорщині у ДТП потрапив автобус з українцями. У ньому перебувало 77 людей, зокрема десятки неповнолітніх.

ДТП трапилася між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар. Попередньо, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

У МЗС України розповіли, що на момент аварії в автобусі перебували учасники дитячого ансамблю, які прямували зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

Окрім дітей, у транспорті також були два водії та дорослі, які супроводжували неповнолітніх танцівників.

Внаслідок ДТП 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. Це пасажири 1954, 1958, 2007, і 2011 років народження. Ще 4 дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група.

Перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів. Дипломати та консули Посольства разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Угорські ЗМІ тим часом повідомляють, що поліція Кунсентмартону розпочала провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди з численними постраждалими.

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