Щонайменше 4 загиблих: біля Львова зіткнулися автобус і автоцистерна

На Львівщині сталася ДТП за участі приміського рейсового автобуса та вантажівки. Унаслідок зіткнення загинули 4 людей, ще 7 отримали травми.

ДТП сталась сьогодні, 17 липня, на дорозі Львів – Бібрка – Рогатин у селі Давидів Львівської області. Загинули водій автоцистерни та троє пасажирів маршрутки.

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Обставини аварії

"Масштабна ДТП на Львівщині за участі вантажівки та рейсового автобуса. Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Давидів Львівського району", – повідомили у ДСНС Львівщини.



Масштабна ДТП на Львівщині / Фото ДСНС

У поліції Львівщини уточнили, що зіткнулись маршрутний автобус БАЗ сполученням Львів-Вибранівка та автопоїзд МАН.

Є загиблі та потерпілі

Унаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса.

Водій автобуса та 6 пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, з травмами доставлені до лікарні. Медики уточнюють їх діагнози.



Унаслідок ДТП загинув водій вантажівки та 3 пасажирів автобуса / Фото Нацполіції



Слідство триває / Фото Нацполіції

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Аварії в Україні

До слова, кілька днів тому, 14 липня, на автодорозі Київ – Чоп теж сталася серйозна ДТП – біля населеного пункту Пісочна у Львівській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

12 липня на трасі Львів-Тернопіль, поблизу Куровичів унаслідок зіткнення з автобусом загинув водій легкового автомобіля.

Крім того, 14 липня у Києві зіткнулися одразу три машини: одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, є постраждалі.

Напередодні на Запоріжжі невідомий водій збив військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги. Навіть не зупинившись, він залишив його помирати на узбіччі. Поліцейські розшукують винуватця ДТП.