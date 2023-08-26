Йшла по колії у навушниках: біля Івано-Франківська поїзд збив 16-річну дівчину
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
У селі Братківці, що на Івано-Франківщині, тепловоз здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка йшла по колії. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
Дорожня-транспортна пригода трапилася 25 серпня пообіді. Поліцію повідомили, що під колесами потяга опинилася неповнолітня дитина.
Дивіться також У Сеулі загадково померла 15-річна модель з України: мама дівчини вже рік з'ясовує правду
Йшла по колії та слухала музику
Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, одразу взялися за вивчення обставин події. Як з'ясувалося, 16-річна дівчина між станціями Братківці – Терновиця рухалася залізничною колією у навушниках.
Вочевидь, саме тому вона не почула наближення локомотиву, яким керував 36-річний машиніст. Внаслідок наїзду дівчину, місцеву мешканку, з травмами госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали поліцейські та експерт-криміналіст. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
На тлі цього інциденту у поліції нагадують громадянам про безпеку дорожнього руху та наголошують, що переходити залізничну колію потрібно тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності поїзда. Також батьки мають розповісти дітям про небезпеку використання навушників при переході через проїжджу частину дороги, залізничну колію або під час посадки/висадки з транспорту. Музика у навушниках відволікає увагу пішоходів, що може призвести до прикрих, а часом й трагічних наслідків.
Неповнолітні під колесами: останні новини
- На Львівщині нетверезий водій збив 12-річну дівчинку. Чоловік за кермом Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, збив дитину. На щастя, дівчинка вижила, однак отримала тілесні ушкодження.
- На Вінниччині у страшній ДТП загинуло шестеро дітей віком від 6 до 12 років. Трагедія сталася внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ 2102 та вантажівки DAF. 42-річного водія вантажівки затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- На кордоні з Польщею водій автомобіля Рено Трафік скоїв наїзд на електричний колісний візок, в якому їхала 14-річна дівчина. Від отриманих травм школярка померла на місці події.