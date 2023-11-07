Смертельна ДТП із Ніколаєнком: у суді заявили, що нардеп рухався з перевищеною швидкістю

Нещодавно нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив дівчину на трасі Київ — Чоп. За даними слідства, він рухався з перевищеною швидкістю.

7 листопада під час засідання суду щодо обрання Ніколаєнку запобіжного заходу, прокурор заявив, що автівка нардепа рухалася зі швидкістю близько 146 кілометрів на годину.

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Нардеп міг рухатися з перевищеною швидкістю

Прокурор заявив, що під час смертельної ДТП Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину на ділянці з максимально допустимою швидкістю 110 кілометрів на годину.

Прокурор уточнив, що поки що не було проведено експертизу, на підставі якої було встановлено швидкість. Однак вона може бути ще вищою.

Це мінімальна швидкість, яка була встановлена ​​під час слідчого експерименту. Є експерти, які вважають, що швидкість могла бути і 160 кілометрів на годину, але на даному етапі розслідування ми не можемо це стверджувати,

– заявив прокурор.

Сторона обвинувачення просить для нардепа Андрія Ніколаєнка обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Натомість сторона захисту стверджує, що Ніколаєнко не міг їхати з такою високою швидкістю, тому що перед ним їхав "Мерседес", який, за словами адвоката, знизив швидкість приблизно до 80 – 90 кілометрів на годину.

Що передувало

3 листопада на трасі Київ – Чоп у Житомирській області народний депутат Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину. Відомо, що цьогоріч вона закінчила школу, навчалася в училищі на швачку. Вікторія була сиротою.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що, за попередніми даними, нардеп, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну дозволену швидкість.

Нардеп запевнив, що був тверезим. Він пообіцяв всіляко сприяти слідчим діям, які проводить ДБР та пройти всі необхідні експертизи.

До слова, за 40 хвилин до смертельної ДТП нардеп отримав штраф за перевищення швидкості. А загалом починаючи з квітня 2023 року його автомобіль Mercedes-Benz 9 разів порушував режим швидкості.

6 листопада Ніколаєнку вручили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої – частина 2 статті 286 Кримінального кодексу.

У підсумку Печерський суд Києва переніс судове засідання на завтра, 8 листопада.